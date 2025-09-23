Український захисник "лісників" Олександр Зінченко зможе грати за свою команду у ЛЄ.

Зінченка додали до складу Ноттінгема на сезон Ліги Європи після того, як захисник Ола Айна вибув з гри через травму. Про це повідомляє журналіст Джон Персі. Це стало можливим завдяки правилу, яке УЄФА ввів з цього сезону.

Українець перейшов до "лісників" в останній день літнього трансферного вікна і має право грати у всіх матчах клубу на основному етапі ЛЄ. Олександр Зінченко вже потрапив до єврокубкової заявки Ноттінгем Форест на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, 28-річний захисник перебрався до Ноттінгема на правах оренди з лондонського Арсенала. У поточному сезоні Олександр встиг зіграти 2 матчі за новий клуб.

