Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився зі складом на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

Манчестер Сіті вирушить у Португалії у складі 23 гравців. Відзначимо, що із командою вилетів Олександр Зінченко, а Серхіо Агуеро через пошкодження залишився в Англії, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Голкіпери: Едерсон, Карсон, Стеффен.

Захисники: Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Аке, Зінченко, Ляпорт, Менді, Канселу, Ерік Гарсія.

Півзахисники: Гюндоган, Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Ферран Торрес, Фернандінью, Марез, Фоден, Дойл.

Нападники: Стерлінг, Жезус.

До слова, Манчестер Сіті зустрінеться з Порту вже сьогодні, 1 грудня, початок гри о 22:00. "Містяни" очолюють групу C з 12 очками після 4 турів.

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