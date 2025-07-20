Український гравець "канонірів" Олександр Зінченко потрапив до списку футболістів, які братимуть участь у передсезонній підготовці в Азії.

Прес-служба Арсенала опублікувала плани команди під час підготовки до наступного сезону. Команда вирушить в азійське турне – спочатку в Сінгапурі підопічні Мікеля Артети зустрінуться з Міланом та Ньюкаслом, а пізніше зіграють з Тотенхемом у Гонконгу.

Арсенал може піти на радикальний крок, щоб позбутися Зінченка – джерело розкрило наміри "канонірів"

Заявка Арсенала на азійське турне:

Воротарі: Райя, Аррісабалага, Сетфорд, Рохас-Федорущенко;

Захисники: Саліба, Вайт, Габріель, Тімбер, Ківіор, Зінченко, Калафьорі, Льюїс-Скеллі, Ніколс, Салмон;

Півзахисники: Едегор, Нергор, Меріно, Локонга, Субіменді, Райс, Коплі;

Нападники: Сака, Мартінеллі, Троссар, Нванері, Нельсон, Гаверц, Кабіа, Дауман, Харріман-Аннус.

Варто відзначити, що до переліку гравців потрапив український півзахисник Олександр Зінченко. Раніше повідомлялося, що він може покинути клуб.

До слова, у минулому сезоні Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Контракт українця з Арсеналом розрахований до 30 червня 2026 року.

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