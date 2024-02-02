Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної 22-го туру АПЛ за версією SofaScore.

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27-річний футболіст вийшов у старті проти Ноттінгем Форест (2:1) і провів на полі 92 хвилини. Наш земляк відзначився асистом і отримав за свою гру 8,1 бала. До слова, оцінка Олександра стала найнижчою серед усієї одинадцятки.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. "Каноніри" після 22-х турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ третіми, маючи у своєму доробку 46 очок.

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