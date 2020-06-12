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Зінченко потрапив до символічної збірної популярного видання – українцю знайшлось місце в команді зірок

08:55 170 Читать на русском
Зінченко потрапив до символічної збірної популярного видання – українцю знайшлось місце в команді зірок
Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко / фото з відкритих джерел

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко потрапив до команди найкращих серед футболістів свого року народження.

Зінченко потрапив до символічної збірної 1996 року за версією Bleacher Report Football.

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Серед партнерів-однолітків Олександра чимало зірок – знайшлось місце одразу трьом представникам Баварії (Павар, Лукас Ернандес та Коман), одноклубникам Сашка Лерою Сане та Родрі, Артуру з Барселони, а також талановитим Онана, Вернеру, Брандту та Манчіні.

"У команді 1996-го року немає слабкої ланки, але немає і справжньої зірки. За десятибальною шкалою їх можна оцінити на вісімку. Дуже хороші, але не зовсім елітні", – йдеться в оцінці команди.

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