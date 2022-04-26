Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до одинадцятки найкращих футболістів за підсумками тижня АПЛ за версією порталу WhoScored.

У поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Уотфорда Олександр Зінченко з'явився на полі з перших хвилин і відіграв весь матч.

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Українець вдало підстраховував, проводив чимало часу в атаці, намагався грати майже без браку й вигравати єдиноборства і відзначився асистом. Ювілейним, десятим за Ман Сіті. WhoScored оцінив дії Олександра у 7,61 бала. Вдалі дії дозволили йому потрапити у топ-11 гравців туру АПЛ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за "містян" 21 поєдинок, в яких оформив три результативні передачі.

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