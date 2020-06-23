Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі

Олександр Зінченко провів на полі весь поєдинок проти Бернлі та допоміг Манчестер Сіті здобути розгромну перемогу. Іноземні журналісти виставили українцю посередні бали.

Гвардіола відразу після карантину почав використовувати ротацію. У порівнянні з матчем проти Арсенала тренер тотально змінив стартовий склад – на гру з Бернлі вийшли 8 нових футболістів. Серед них опинився Олександр Зінченко, який замінив зліва в обороні Менді. Українець грав на звичній позиції фальшивого фулбека, постійно зміщуючись в центр.

Візуально складається враження, що на фланзі Зінченку найкомфортніше працювати з Сане, але німець остаточно вирішив перебратися в Баварію, а Пеп вчиться жити без нього. Тому на бровці в Олександра був незвичний партнер – юний Філ Фоден. Манера гри 20-річного англійця відрізняється від стилю як Стерлінга, так і Сане, тому Зінченку потрібен час пристосування до нового розподілу функцій.

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Детально перфоманс Сашка ми розбирали у звіті. Розставимо лише головні акценти. Українець брав активну участь у побудові атак (топ-5 у Сіті за xGBildup) і традиційно став лідером команди за кількістю передач. Точність просіла (85%), але це пояснюється бажанням загострювати гру.

Започаткував першу небезпечну атаку Сіті, двічі віддав партнерам під удар, двічі бив сам (раз впорався голкіпер, раз заблокував Давід Сілва). Зінченко після матчу обіграв цю ситуацію в Instagram: "Чудова команда гра. Ворота "сухі". Набрали 3 очки. А Давід Сілва не дав мені забити".

Завдяки хорошій залученості в гру Зінченко отримав позитивні оцінки від статистичних порталів. WhoScored – 8, FotMob – 7.7, SofaScore – 7.6. Більше за Олександра отримали Фоден, Марез і обидва Сілви.

Журналісти оцінювали українця строгіше. Популярні видання Sky Sports і Daily Mail виставили йому по 6 балів – нижче середнього в команді. Стільки ж дав Сашку профільний портал City Xtra (менше тільки в Агуеро), доповнивши коментарем: "Мав мало роботи в обороні, але міг виконати її краще. Зінченко з величезним бажанням рвався в атаку. Вирізав декілька подач, з якими Бернлі впорався без проблем".

Не вразив Олександр і кореспондента ESPN – посередні 7 балів. Популярна місцева газета Manchester Evening News поставила аналогічну оцінку. "Надійно відіграв у захисті та добре взаємодіяв зліва з Давідом Сілвою, допомагаючи проходити редути Бернлі. Старанно підключався до атак, а потім використовував швидкість, щоб закрити свою зону позаду", – пише журналіст MEN Саймон Байковскі.

Інтернет-ресурс The 4th Official також оцінив роботу Зінченка "сімкою" і додав: "Українець приміряв роль інвертованого фулбека, а тому провів багато часу в центрі поля. Чудово підтримував розіграш м'яча та виконав кілька непоганих кросів".

Найбільше гра Олександра сподобалася авторам видання 90min, які поставили йому 8 балів, виділивши серед найкращих гравців зустрічі (лише Фоден отримав більше). Вболівальники Манчестер Сіті у соцмережах також більш-менш задоволені рівнем футболу лідера збірної України.

Зінченко відіграв стандартний матч – ні в плюс, ні в мінус. Ігрового часу в Сашка має бути достатньо, адже протягом місяця команда гратиме кожні 3-4 дні. Гвардіола вже продемонстрував, що чергуватиме на лівому фланзі Сашка з Менді. Попереду два статусні поєдинки: 25-го червня в гостях у Челсі, а 2-го липня вдома з Ліверпулем.

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