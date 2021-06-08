"Тренерський штаб збірної України дуже якісно робить свою роботу, і найважливіше, що ми не стоїмо на місці. Коригується наша гра, додається нова тактика, команда рухається вперед.

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Мені вже тоді було з чим порівнювати, і в своїх інтерв'ю я не раз говорив, що у збірній тепер європейський підхід у всьому. Зізнаюся, що в організації роботи, в ігровій структурі, в тактиці і так далі у нас було багато перетинів з тим, що я бачив і робив в Манчестер Сіті.

Для мене це була рідна стихія, і мені не потрібно було багато часу, щоб, приїжджаючи в збірну, перебудовуватися на інший футбол. Я відчував себе, як риба у воді, отримував задоволення від тренувань і від матчів. Та й вся команда тренувалася в гарному настрої. Хлопцям відразу сподобалося нове життя зі збірною України", – сказав Зінченко в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться для команди Андрія Шевченка 13 червня матчем з Нідерландами. Також у групі C збірна України зіграє з Австрією та Північною Македонією.

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