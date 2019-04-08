Зінченко показав, як він активно відновлюється після травми

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продемонстрував своє бажання якнайшвидше повернутись на поле.

Олександр Зінченко активно відновлюється після травми задньої поверхні стегна. Футболіст зняв на відео, як він пітніє на велотренажері.

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Українець травмувався минулого тижня в матчі проти Кардіффа (2:0) і пропустить перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Поєдинок відбудеться 9 квітня о 22:00 за київським часом на новій суперсучасній арені "шпор".