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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Зінченко показав, як він активно відновлюється після травми

22:38 80 Читать на русском
Зінченко показав, як він активно відновлюється після травми
Олександр Зінченко / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продемонстрував своє бажання якнайшвидше повернутись на поле.

Олександр Зінченко активно відновлюється після травми задньої поверхні стегна. Футболіст зняв на відео, як він пітніє на велотренажері.

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Українець травмувався минулого тижня в матчі проти Кардіффа (2:0) і пропустить перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Поєдинок відбудеться 9 квітня о 22:00 за київським часом на новій суперсучасній арені "шпор".

Теги
Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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