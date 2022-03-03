Захисник Ман Сіті Олександр Зінченко опублікував результати волонтерської допомоги, яку розгорнула Британія.

"Я вихованець академії прекрасного українського міста Донецьк", – Зінченко відповів на закиди росіян

"Люди, величезне спасибі за вашу допомогу! Зараз нам потрібні волонтери у Еклсі, Бері та Манчестері, щоб сортувати і завантажити усі ці пожертви. Їх відправлять українцям, які цього потребують. Будь ласка, звертайтеся за номером для ширшої інформації і будь-якої допомоги", – написав Зінченко, прикріпивши теги Миколенка та Ярмоленка.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: УЄФА карає Білорусь, наші жінки можуть замінити росіянок на Євро, подарунок для Польщі (LIVE)