Зінченко показав майстерність виконання штрафних, спробувавши підвищити свої рейтинги у FIFA 20

Хавбек збірної України і Манчестер Сіті не втрачає жодної можливості, щоб показати свої футбольні навички.

Культовий футбольний симулятор FIFA та Манчестер Сіті підготували крутий ролик за участі кількох гравців "містян".

Ман Сіті та Аталанта привітали Зінченка та Маліновського із забитими голами у складі збірної України

Олександр Зінченко, Лерой Сане та Емерік Ляпорт спробували підвищити свої рейтинги у комп'ютерній грі, показавши вміння виконувати штрафні удари. Щоправда, у всіх гравців виникли певні проблеми з цим компонентом, а найкращу точність показав, як не дивно, захисник Ляпорт. Зінченкові знадобилося кілька спроб, щоб нарешті ідеально пробити в ближню дев'ятку, а Сане так і не заробив хоча б одного бала.

Манчестер Сіті – перший клуб в історії, який витратив на склад більше 1 млрд євро

Нагадаємо, німець і француз зазнали важких травм, які надовго вибили їх зі складу чемпіонів Англії. Натомість, представник збірної України відіграв у кожному матчі Манчестер Сіті з початку сезону.