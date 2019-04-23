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Зінченко поділяє з Мессі четверте місце в рейтингу ефективності CIES

10:31 496 Читать на русском
Зінченко поділяє з Мессі четверте місце в рейтингу ефективності CIES
Олександр Зінченко / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у топ-4 найефективніших футболістів серед найкращих 5 ліг Європи за версією CIES.

Зінченко набрав 90,5 балів ефективності в матчах за останні 3 місяці. Стільки ж у Ліонеля Мессі і Матса Хуммельса, інформує CIES.

Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 23-х років

Найкращий у рейтингу за цей проміжок часу – Ілкай Гюндоган, який набрав 92,7 бали. На другому і третьому місцях розташувались гравці Баварії – Тьягу Алькантара (92,6) і Ніклас Зюле (91,1).

В поточному сезоні Зінченко провів 24 у матчі у складі Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

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Англія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Тьягу Алькантара Тьягу Алькантара Ніклас Зюле Ніклас Зюле Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан
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