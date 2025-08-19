Захисник збірної України та лондонського клубу Олександр Зінченко, швидше за все, залишиться у складі своєї команди й у новому сезоні англійської першості, повідомляє журналіст Джордан Девіс.

Зінченко відповів на пропозицію Моурінью – несподівана реакція українця

Головний тренер "канонірів" не планує відпускати 28-річного футболіста, оскільки вважає його важливим гравцем для складу. Особливо цінують універсальність українця: тепер він частіше гратиме в центрі поля, а не лише в обороні.

Сам Зінченко також задоволений своїм становищем у клубі й готовий відпрацювати контракт, який діє до червня наступного року. Минулого сезону він провів 23 поєдинки, забив один м’яч і зробив одну результативну передачу.

JUST IN;



Mikel Arteta would love Oleksandr Zinchenko to stay on as an experienced head in the dressing room, offering depth to the left-back position.



️@jordandaviesj pic.twitter.com/7aACuixTN2 — AFC Xtra (@AFC__Xtra) August 18, 2025

Арсенал переміг МЮ завдяки скандальному кутовому – Йокерес провалив дебют в АПЛ, крутий старт новачків "дияволів"