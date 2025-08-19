Зінченко почув несподіваний вердикт від Артети – наставник Арсенала має плани на українця
Сага з перебуванням Олександра Зінченка в Арсеналі триває.
Захисник збірної України та лондонського клубу Олександр Зінченко, швидше за все, залишиться у складі своєї команди й у новому сезоні англійської першості, повідомляє журналіст Джордан Девіс.
Головний тренер "канонірів" не планує відпускати 28-річного футболіста, оскільки вважає його важливим гравцем для складу. Особливо цінують універсальність українця: тепер він частіше гратиме в центрі поля, а не лише в обороні.
Сам Зінченко також задоволений своїм становищем у клубі й готовий відпрацювати контракт, який діє до червня наступного року. Минулого сезону він провів 23 поєдинки, забив один м’яч і зробив одну результативну передачу.
