Легіонер Арсенала Олександр Зінченко відреагував на результат матчу другого туру Ліги чемпіонів проти Ланса (1:2).

Підопічні Мікеля Артети несподівано на виїзді поступилися Лансу. Зінченку вистачило лише кількох слів, щоб описати почуття команди та уболівальників.

Фатальна невдача Зінченка у відеоогляді матчу Ланс – Арсенал – 2:1

"Прийняти, вчитися, рухатись далі", – повідомлення з таким текстом українець опублікував у своєму Instagram. Окрім того, Зінченко подякував фанам, які прибули на виїзд, аби підтримати Арсенал.

Варто зауважити, що після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів команда Мікеля Артети розташувалася на другому місці квартету В. Арсенал має у своєму активі три очки, здобуті завдяки перемозі над ПСВ.

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