"Ми завжди приїжджаємо у збірну з настроєм, всі – великі професіонали. Яку б схему не обрав тренер - ми завжди її підтримаємо і зробимо на максимум. Звичайно, нас нічого не здивувало.

Трубін – про найкращий сейв з Францією, настрій у роздягальні й невикористані шанси України: "Все так швидко відбулося"

Гол Мбаппе? Це клас футболіста, у нього був епізод, він його використав. Треба проаналізувати гру, подивитися, що зробили не так і що можемо покращити у нашій грі та рухатися далі", – цитує Зінченка Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України поступилась Франції з рахунком 0:2. Зінченко, який напередодні перейшов з Арсенала у Ноттінгем Форест, вийшов у старті і провів на полі 87 хвилин. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють у вівторок, 9 вересня, проти Азербайджану.

