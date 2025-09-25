Англійська преса зовсім не вражена виступом Олександра Зінченка у матчі першого туру ЛЄ проти Бетіса.

Ноттінгем Форест вів 2:1, але втратив перемогу на 85-й хвилині. Обидва голи Бетіс забив "з-під Зінченка". Видання GiveMeSport жорстко пройшлося по українцю.

Виступ Зінченка у відеоогляді матчу Бетіс – Ноттінгем Форест – 2:2

"Якщо Постекоглу хоче змінити ситуацію в Форест після того, як не зміг здобути перемогу в перших 4 матчах за клуб, то йому, можливо, доведеться розглянути можливість відмови від Зінченка. Травма Оли Айни не допомогла ситуації, але австралійський менеджер все ще має можливості змінити ситуацію на позиції лівого захисника.

Зінченко пережив важкий вечір проти Бетіса, оскільки колишній вінгер Манчестер Юнайтед Антоні створював йому чимало проблем протягом усього матчу. Під час першого гола Бетіса Зінченко опинився в центрі поля, де Антоні легко знайшов Бакамбу в небезпечній позиції в штрафному майданчику. Седрік розвернувся і влучив у сітку.

Під час другого гола Бетіса м'яч пройшов через весь штрафний майданчик, і Зінченко, здавалося, мав реальну можливість вибити його на кутовий. Натомість український футболіст дозволив м'ячу пройти повз себе, і Антоні замкнув дальню стійку. Зінченко озирнувся через плече і бачив, що Антоні чекає позаду нього, але не зреагував достатньо швидко, щоб вибити м'яч.

Постекоглу вже кілька тижнів тримав Ніколо Савону на лаві запасних, і, можливо, колишньому гравцеві Ювентуса час повернутися до складу. Неко Вільямс більш ніж комфортно почувається, переходячи на позицію лівого захисника, тож у тренера Форест є варіанти, щоб щось змінити", – йдеться в публікації GMS.

Нагадаємо, Зінченко виступає за Ноттінгем на правах сезонної оренди з Арсенала.

