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Зінченко перепросив за свою результативну помилку, яка призвела до поразки Ман Сіті та антирекорду Гвардіоли

00:31 - Читать на русском
Зінченко перепросив за свою результативну помилку, яка призвела до поразки Ман Сіті та антирекорду Гвардіоли
Зінченко і Гвардіола / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко шкодує, що зробив помилку в матчі 33-го туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1).

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Єдиний гол у звітній зустрічі був забитий ще на початку першого тайму. Антигероєм став саме Зінченко. Українець втратив м'яч під пресингом, а Че Адамс помітив, що Едерсон вийшов задалеко від воріт, і метрів із 40-ка відправив м'яч у сітку.

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"Прошу вибачення у всієї команди та вболівальників Манчестер Сіті. Такі помилки неприйнятні", – написав Зінченко у соцмережі Instagram.

Додамо, головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола вперше у своїй кар'єрі програв три виїзних матчі чемпіонату поспіль. Перед виїздом до Саутгемптона "містяни" поступилися Челсі (1:2) і Манчестер Юнайтед (0:2). Загалом Пеп провів 201 гостьовий матч в чемпіонатах Англії, Іспанії та Німеччини, очолюючи Манчестер Сіті, Барселону і Баварію відповідно.

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Теги
Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Саутгемптон - Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко Хосеп Хосеп Гвардіола
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