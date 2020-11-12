"За змістом гри ми були щонайменше не гіршими. Звичайно, я віддаю належне збірній Польщі. Все-таки у них дуже багато кваліфікованих футболістів, які грають у Європі. Але сьогодні я думаю, що ми були ближчими до перемоги. Хоч ми і програли 0:2, але це футбол.

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Добре, що ми створюємо моменти, але найголовніше у футболі – це голи. Нам потрібно працювати над реалізацією. Цю гру навіть при такому результаті можна занести собі в актив. За змістом гри ми можемо поставити собі плюс, тому що ми рухаємося в правильному напрямку. Так, результат негативний, але ми більше заслуговували на перемогу", – сказав Зінченко в ефірі ФутболNews.

Нагадаємо, що далі на команду Андрія Шевченка чекає поєдинок Ліги націй. Матч 5-го туру Німеччина – Україна відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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