"Я памʼятаю, що в першій грі було дуже важке поле, і футболу було мало з обох сторін. На перший план виходила боротьба. Думаю, якщо ми покажемо нашу найкращу гру, то нам все до снаги.

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Буде дуже важко. Звичайно, що всі ми налаштовуємося на цю гру. Розуміємо рівень відповідальності цього матчу, тому зараз немає місця для помилок", – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, дуель між Грузією та Україною відбудеться в Батумі на AdjaraBet Arena 16 листопада. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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