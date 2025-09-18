Ноттінгем Форрест несподівано поступився Суонсі (2:3) у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. "Лісники" програли матч, попри те, що вели у рахунку 2:0.

Український новачок Ноттінгема Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч. Олександр поділився враженнями від дебюту у своєму Instagram.

"Не той результат, якого ми хотіли, але все одно я так пишаюся тим, що дебютував і став першим українцем, який зіграв за цей дивовижний клуб. Давайте покажемо правильну реакцію надалі", – написав Зінченко.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко перейшов у Ноттінгем Форрест на правах оренди до кінця сезону 2025/26.

