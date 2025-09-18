Зінченко оцінив свій дебют за Ноттінгем Форрест: "Пишаюся, що став першим українцем, який зіграв за цей дивовижний клуб"
Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від дебюту за нову команду.
Ноттінгем Форрест несподівано поступився Суонсі (2:3) у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. "Лісники" програли матч, попри те, що вели у рахунку 2:0.
Український новачок Ноттінгема Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч. Олександр поділився враженнями від дебюту у своєму Instagram.
"Не той результат, якого ми хотіли, але все одно я так пишаюся тим, що дебютував і став першим українцем, який зіграв за цей дивовижний клуб. Давайте покажемо правильну реакцію надалі", – написав Зінченко.
Нагадаємо, що Олександр Зінченко перейшов у Ноттінгем Форрест на правах оренди до кінця сезону 2025/26.
