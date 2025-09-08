– У відборі до ЧС-2026 збірна України стартувала матчем із фаворитом групи, Францією, а зараз на вас очікує гра зі слабшою командою. Як у психологічному плані себе налаштувати та не допустити недооцінки суперника?

– Слабких суперників на рівні національних збірних немає. Ми маємо бути готовими та налаштованими на цю гру на сто відсотків.

Азербайджан – Україна: прес-конференція Реброва – про звільнення Сантуша, сюрприз від Зінченка та стан Судакова

– Олександре, на якій позиції ми побачимо тебе в завтрашньому поєдинку – у центрі поля чи на фланзі? І де тобі комфортніше грати?

– Де мене буде бачити головний тренер, на тій позиції я й готовий грати й віддавати всього себе на футбольному полі. Головне – бути корисним команді, – сказав Зінченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч між Азербайджаном та Україною відбудеться у вівторок, 9 вересня, в Баку. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

