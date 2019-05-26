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Зінченко оцінив можливість повернення в Шахтар та пригадав зірваний трансфер у Бетіс

26 травня 23:14 439 Читать на русском
Зінченко оцінив можливість повернення в Шахтар та пригадав зірваний трансфер у Бетіс
Олександр Зінченко / соцмережі

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пригадав ситуацію, коли був близьким до відходу з Манчестер Сіті та розповів, чи хотів би повернутись у Шахтар.

"Я дійсно був близький до відходу з Манчестер Сіті минулого літа. Мої представники літали у Севілью та спілкувались із Бетісом, але трансфер зірвався.

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Я мріяв зіграти на Донбас-Арені, коли захищав кольори Шахтаря. Повернутись в цей клуб? Не буду виключати цього. Можливо, таке і станеться, але всьому свій час", – сказав Зінченко в ефірі програми Великий Футбол.

Минулого літа до Олександра проявляли інтерес Бетіс та Вулверхемптон, але українець залишився в Манчестер Сіті та виборов місце в основному складі.

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Шахтар Шахтар Бетіс Бетіс Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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