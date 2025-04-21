"Ми знали, що буде непросто. Очевидно, після таких матчів, як із Реалом, потрібно повернутися до Прем'єр-ліги, зіграти на виїзді проти такої хорошої команди, яка теж веде свою боротьбу. Арсенал був добре підготовлений, думаю, саме тому ми сьогодні виграли.

Асист Зінченка у відеоогляді матчу Іпсвіч – Арсенал – 0:4

Знаємо, що нам потрібно бути в хорошому ритмі, в хорошій формі. Щоразу потрібно демонструвати найкращу гру та готуватися до майбутнього, бо ніколи не знаєш, що воно тобі принесе. У футболі ніколи не знаєш цього. Попереду ще багато матчів, тож подивимося.

Конкуренція у складі Арсенала? Це неймовірно. Думаю, єдиний переможець у всьому цьому – клуб, це очевидно. Бо коли у тебе такий сильний склад, коли кожен бореться за можливість показати себе, проявити себе, довести, що хоче бути частиною цієї фантастичної команди – це завжди приємно. Це показує, наскільки ми сильні як команда, як клуб, і що у нас неймовірна група людей. Саме так потрібно досягати успіху", – поділився Зінченко у коментарі Sky Sports.

Додамо, що Арсенал на виїзді розгромив Іпсвіч (4:0), а Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та віддав гольову передачу на Ітана Нванері.

Зінченко віддав асист і долучився до ще одного гола Іпсвічу, МЮ програв Вулверхемптону, Челсі повернувся у зону ЛЧ