"Чудова реакція та результат для команди. Молодці, хлопці", – написав українець після гри в своєму Instagram і додав фото з форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі.

Гол і асист джокера Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1

Олександр з'явився на полі зі стартових хвилин на рідній для себе позиції у півзахисті, а не на лівому фланзі оборони, де його переважно використовує Гвардіола. Пеп після пропущеного гола зняв Зінченка і випустив Жезуса, який оформив гол+пас.

Вольова перемога гарантувала Манчестер Сіті першу сходинку у квартеті А і, відповідно, єврокубкову весну. В останньому турі ЛЧ "містяни" протистоятимуть РБ Лейпциг.

Манчестер Сіті переміг ПСЖ й вишов у плей-офф – провал Зінченка у центрі, сильний матч Канселу та мізерний вплив Мессі