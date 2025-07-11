Захисник Арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в АПЛ.

Як повідомляє West Ham Zone, Вест Хем націлився на Олександра Зінченка. Клуб вважає, що досвід українця допоможе "молотобійцям" досягнути поставлених цілей.

Тоттенхем офіційно посилився зірковим вінгером за 55 мільйонів – "шпори" уникли сплати штучного "податку" злому сусіду

Утім, Вест Хем перед ймовірним трансфером хотів би провести поглиблений медичний огляд, оскільки клуб стурбований травмами українця. Про це розповів Раджап Брар.

"Клуб більш уважно вивчить історію травм литкового м'яза Зінченка, а також будь-які вікові зміни, що виходять за рамки норми, враховуючи кількість матчів, які він зіграв на дуже високому рівні.

Так, йому 28 років, і це не дає приводу для серйозних побоювань, але численні травми і нерегулярний ігровий час в минулому сезоні викликають деяке занепокоєння", – цитує Брара видання.

Нагадаємо, що в Олександра Зінченка залишився рік за контрактом з Арсеналом.

До слова, за Вест Хем виступав лідер Динамо Андрій Ярмоленко.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас