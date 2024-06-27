"Зіна – неймовірний хлопець. Я грав з ним п'ять років, і він зробив вражаючу роботу за Манчестер Сіті, а тепер і за Арсенал. Він близький друг, і я бажаю йому всього найкращого.

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Але врешті-решт, ми хотіли, щоб Бельгія виграла, і Україна повинна була поступитися, щоб ми перемогли. Вони хороша команда з великим талантом, і вони обов'язково повернуться в майбутньому. Я бажаю їм усього найкращого", – цитує де Брюйне УЄФА.

Нагадаємо, зігравши внічию з Бельгією (0:0), команда Сергія Реброва посіла четверте місце у групі і не змогла пробитися в плей-офф Євро-2024.

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