"Зінченко, Тірні і Партей з командою. Очевидно, що до нас повернулося багато гравців зі збірних, тому ми мали короткий період для підготовки до матчу, але форма хлопців виглядає добре.

Багато речей роблять такі дербі особливими. Я думаю, що ви повинні відчувати прихильність і приналежність до свого клубу. Дуже важливо, щоб у вас було це почуття і розуміння історичної ролі дербі. Я думаю, що це дуже особливе місто, це особлива країна, дуже пристрасні фанати та чудова атмосфера для гри. Чи говорив я окремо з нашими новачками? Вони знають, чого очікувати!

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У попередньому матчі ми програли Тоттенхему 0:3, але це інший контекст. У команд є нові гравці, різна форма, можливі інші обставини гри. Ви засвоюєте урок, навчаєтесь і йдете далі", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, дербі Північного Лондона відбудеться вже сьогодні, початок о 14:30. Зінченко мав травму, через яку пропустив попередній тур проти Брентфорда і не поїхав у розташування збірної України.

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