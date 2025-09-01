Зінченко здійснив сенсаційний перехід у останні хвилини вікна – топ-інсайдер розкрив новий клуб українця в АПЛ
Олександр Зінченко все ще може змінити клубну прописку.
Ноттінгем Форест підписав українського захисника Олександра Зінченка з Арсенала перед закриттям трансферного вікна, повідомляє David Ornstein. Клуб узгодив орендну угоду з "канонірами" та особисті умови для 28-річного футболіста.
Пропозицію було подано після того, як спроба підписати іншого гравця, Галана, не вдалася.
Зінченко перейшов до Арсенала влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах він був основним лівим захисником Мікеля Артети, провівши 33 та 35 матчів відповідно, але поступово втратив статус незамінного гравця.
