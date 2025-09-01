Олександр Зінченко все ще може змінити клубну прописку.

Ноттінгем Форест підписав українського захисника Олександра Зінченка з Арсенала перед закриттям трансферного вікна, повідомляє David Ornstein. Клуб узгодив орендну угоду з "канонірами" та особисті умови для 28-річного футболіста.

Пропозицію було подано після того, як спроба підписати іншого гравця, Галана, не вдалася.

Зінченко перейшов до Арсенала влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах він був основним лівим захисником Мікеля Артети, провівши 33 та 35 матчів відповідно, але поступово втратив статус незамінного гравця.

EXCLUSIVE: Nottingham Forest sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal. #NFFC agree straight loan deal with #AFC & personal terms in place for 28yo. Dealsheet submitted after Javi Galan move ended + Ukraine international defender now complete @TheAthleticFC ⁦https://t.co/v8BhcA47X3 &mdash⁩; David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025

