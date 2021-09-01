Зінченко отримав фатальну жовту і пропустить матч проти збірної Франції
18:47 - Читать на русском
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не зміг чисто відіграти матч з Казахстаном (2:2).
Представник Манчестер Сіті у другому таймі здійснив фол у центрі поля та отримав "гірчичник".
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Для Зінченка це вже друга жовта у поточному відборі. Це означає, що він пропустить наступний поєдинок проти французів (4 вересня). Під загрозою дискваліфікації також були Микола Матвієнко і Едуард Соболь.
Нагадаємо, після чотирьох турів відбору в активі збірної України всього чотири очки.
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