Поляк Якуб Ківіор 23 січня став гравцем Арсенала, а мав можливість відчути себе гравцем команди ще до офіційної презентації. Все завдяки Олександру Зінченку.

Арсенал визнав Зінченка найкращим гравцем матчу з МЮ

Українець після матчу з Манчестер Юнайтед (3:2), який відбувся 22 січня, привів Ківіора у роздягальню. Якуб був на трибунах та на власні очі бачив, як його майбутні одноклубники здобувають надважливу перемогу в контексті боротьби за чемпіонство.

Про інцидент розповів агент Ківіора Павел Зімончик. Зінченко буквально затягнув поляка у вир святкування, сказавши: "Якщо ти вже з нами, то вже з нами".

Капітан без пов'язки. Зінченко закохав у себе всіх, трансформував ментальність Арсенала і осоромив легенду МЮ