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Зінченко "осідлав" Владу Седан – відео дня

16:35 714 Читать на русском
Зінченко "осідлав" Владу Седан – відео дня
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Олександр Зінченко та його дівчина Влада Седан продовжують відриватись у відпустці.

Олександр Зінченко відомий своїм вмінням розігрувати одноклубників з Манчестер Сіті. Після Рахіма Стерлінга, Кайла Вокера, Кевіна Де Брюйне та інших настала черга дівчини хавбека збірної України.

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Влада Седан стала черговою "жертвою" Зінченка. "З ким я зв'язалася? З ним не можна грати у жодні ігри, не можна сперечатись ні на що. Я завжди програю", – поскаржилась дівчина. Протягом цього всього часу вона носила хавбека збірної України на собі.

"Акумулюємо енергію до нового сезону", – підписав сам Зінченко фото в Instagram.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Дівчата футболістів футбольні курйози Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
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