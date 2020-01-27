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Зінченко оригінальним відео відзначив перший мільйон підписників в Instagram

27 січня 23:45 159 Читать на русском
Зінченко оригінальним відео відзначив перший мільйон підписників в Instagram
Олесандр Зінченко / ВВС

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко святкує рекордну кількість підписників у популярній соцмережі.

Зінченко першим серед українських футболістів досяг позначки в 1 мільйон підписників в Instagram. З цієї нагоди гравець Манчестер Сіті поділився оригінальним відео, в якому він продемонстрував футболку свого клубу з написом "1 million".

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Зазначимо, що в поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Також він зіграв 7 матчів і забив гол у ворота Литви у тріумфальному відборі до Євро-2020 за збірну України.

"Мені потрібен Зінченко, він буде у мене в першій команді", – Варга пригадав розмову з легендарним тренером

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Теги
Англія Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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