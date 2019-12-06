Зінченко відновився після травми – українець може зіграти у манкуніанському дербі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію з кадровим потенціалом своєї команди перед матчем з Манчестер Юнайтед.

"Зінченко може зіграти проти Манчестер Юнайтед. Олександр тренувався останні кілька днів з усією командою. Він готовий, але про його фізичний стан я нічого сказати не можу. Не знаю, скільки хвилин він зможе провести на полі", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна, а згодом був прооперований в одній з клінік у Барселоні. Востаннє він виходив на поле у матчі збірної України проти Португалії (2:1). В поточному сезоні за Манчестер Сіті 22-річний футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, вже завтра, 7 грудня, "містяни" прийматимуть на своєму полі Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться о 19:30. Не зможе допомогти своєму клубу Серхіо Агуеро, який досі не відновився – аргентинець у матчі проти Челсі зазнав травми під кінець поєдинку і був змушений покинути поле.

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