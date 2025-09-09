У своїх соцмережах Ноттінгем Форест оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Ангелоса Постекоглу.

Новий клуб Зінченка звільнив тренера після трьох турів АПЛ

Як повідомляє Фабріціо Романо, контракт з австралійським фахівцем підписано на два сезони. Раніше Постекоглу працював з Тоттенхемом з 2023 по 2025 роки. З "шпорами" він виграв Лігу Європи. Крім того, Ангелос очолював Селтік, з яким двічі вигравав титул чемпіона Шотландії, а з Йокогамою ставав чемпіоном Японіїї.

Ноттінгем Форест у перших трьох турах АПЛ набрав чотири бали. Наразі команда перебуває на 12 місці у турнірній таблиці. Після міжнародної паузи Ноттінгем зіграє проти Арсенала.

До слова, влітку до команди приєднався Олександр Зінченко.

