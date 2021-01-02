Зінченко очолив топ-5 українців, які найбільше втратили у ціні в 2020-му році
Одразу двоє представників збірної України в англійській Прем'єр-лізі суттєво подешевшали.
Авторитетне видання Transfermarkt підбило фінансову вартість гравців у році, що минув.
Манчестер Сіті не налаштований продавати Зінченка
Рейтинг українців, які найбільше подешевшали у 2020 році, очолив представник англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Півзахисник втратив у ціні 10 млн євро і пропустив вперед Руслана Маліновського, який з цінником у 21 млн євро став найдорожчим українським футболістом.
На другій сходинці розташувався ще один "англієць" – Андрій Ярмоленко. Півзахисник Вест Хема подешевшав рівно вдвічі і вартує тепер 7,5 млн євро. Третім у фінансовому антитопі став "гірник" Марлос – мінус чотири мільйони.
|№
|Футболіст
|Вік
|Клуб
|Регрес
|Ціна
|1
|Олександр Зінченко
|24
|Манчестер Сіті
|-10
|20
|2
|Андрій Ярмоленко
|31
|Вест Хем
|-7,5
|7,5
|3
|Марлос
|32
|Шахтар
|-4
|7
|4
|Тарас Степаненко
|31
|Шахтар
|-2
|8
|5
|Денис Гармаш
|30
|Динамо
|-2
|1,5
* Ціни вказані в млн євро, станом на 01.01.2021
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