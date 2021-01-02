Авторитетне видання Transfermarkt підбило фінансову вартість гравців у році, що минув.

Манчестер Сіті не налаштований продавати Зінченка

Рейтинг українців, які найбільше подешевшали у 2020 році, очолив представник англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Півзахисник втратив у ціні 10 млн євро і пропустив вперед Руслана Маліновського, який з цінником у 21 млн євро став найдорожчим українським футболістом.

На другій сходинці розташувався ще один "англієць" – Андрій Ярмоленко. Півзахисник Вест Хема подешевшав рівно вдвічі і вартує тепер 7,5 млн євро. Третім у фінансовому антитопі став "гірник" Марлос – мінус чотири мільйони.

№ Футболіст Вік Клуб Регрес Ціна 1 Олександр Зінченко 24 Манчестер Сіті -10 20 2 Андрій Ярмоленко 31 Вест Хем -7,5 7,5 3 Марлос 32 Шахтар -4 7 4 Тарас Степаненко 31 Шахтар -2 8 5 Денис Гармаш 30 Динамо -2 1,5

* Ціни вказані в млн євро, станом на 01.01.2021

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