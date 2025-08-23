Зінченко очолив рейтинг Артети – українець в Арсеналі отримав особливе визнання (ВІДЕО)
Головний тренер Арсенала Мікель Артета відзначив Олександра Зінченка у нестандартному опитуванні.
Наставник Арсенала Мікель Артета взяв участь в опитуванні ESPN Brasil, де відповідав на запитання про своїх підопічних. Іспанський тренер не оминув увагою українського захисника Олександра Зінченка.
На питання про те, кого він вважає найсмішнішим гравцем у складі лондонського клубу, Артета без вагань відповів: "Зінченко". Таким чином тренер підкреслив харизму та позитивний вплив українця на атмосферу всередині роздягальні канонірів.
28-річний Зінченко виступає за Арсенал із літа 2022 року. Його контракт чинний до 30 червня 2026-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 20 мільйонів євро.
Водночас українець пропустив стартовий матч нового сезону АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0), не потрапивши до заявки команди.
