Наставник Арсенала Мікель Артета взяв участь в опитуванні ESPN Brasil, де відповідав на запитання про своїх підопічних. Іспанський тренер не оминув увагою українського захисника Олександра Зінченка.

На питання про те, кого він вважає найсмішнішим гравцем у складі лондонського клубу, Артета без вагань відповів: "Зінченко". Таким чином тренер підкреслив харизму та позитивний вплив українця на атмосферу всередині роздягальні канонірів.

28-річний Зінченко виступає за Арсенал із літа 2022 року. Його контракт чинний до 30 червня 2026-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 20 мільйонів євро.

Водночас українець пропустив стартовий матч нового сезону АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0), не потрапивши до заявки команди.

