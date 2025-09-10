Лівий захисник збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на виїзний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Для 28-річного футболіста цей матч став 76-м у складі національної команди, що дозволило йому обійти Сергія Реброва (75) та піднятися на 11-те місце у списку гравців із найбільшою кількістю матчів за збірну України.

На одну позицію вище – центральний захисник Микола Матвієнко, який провів 78 ігор за національну команду.

