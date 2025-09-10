Зінченко обійшов Реброва за кількістю матчів у складі збірної України – до топ-10 зовсім трохи
Український захисник Олександр Зінченко відзначився новим досягненням у матчі 2-го туру відбору ЧС-2026.
Лівий захисник збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на виїзний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану (1:1).
Для 28-річного футболіста цей матч став 76-м у складі національної команди, що дозволило йому обійти Сергія Реброва (75) та піднятися на 11-те місце у списку гравців із найбільшою кількістю матчів за збірну України.
На одну позицію вище – центральний захисник Микола Матвієнко, який провів 78 ігор за національну команду.
