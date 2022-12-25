Захисник Вест Хема Курт Зума є найкращим гравцем АПЛ 2022/23 за кількістю виграних єдиноборств у повітрі. Француз програв лише 5 із 37-ми дуелей на "другому поверсі". Відсоток виграних протистоянь складає 86,5 – це найкращий показник Прем'єр-ліги, повідомляє Squawka.

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Друге місце посідає Тосін Адарабьойо із Фулхема – 81,5% виграних повітряних дуелей. Третю позицію ділять Віктор Лінделеф (МЮ) та Ібраїма Діалло (Саутгемптон) – по 80%.

У топ-10 опинився і Олександр Зінченко, який ділить 7-8 місця з представником Челсі Рісом Джеймсом. У обох по 76,9% виграних дуелей – це краще, ніж у тих же Вірджила ван Дейка та Рафаеля Варана, які опинилися нижче в рейтингу.

До уваги бралися футболісти, які взяли участь мінімум у 10-ти повітряних єдиноборствах в поєдинках Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, сезон 2022/23 є дебютним для Зінченка в Арсеналі. Лондонська команда лідирує в АПЛ, а українець зіграв 7 матчів у чемпіонаті Англії та віддав 1 асист. Наступний поєдинок Арсенал зіграє вже 26 грудня проти Вест Хема.

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