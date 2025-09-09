Ноттінгем Форест під час міжнародної паузи звільнив з посади головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Керівництвом клубу вже визначилося з кандидатами на заміну португальському фахівцю.

У шорт-листі Ноттінгема Форест є Ангелос Постекоглу, Жозе Моурінью, Брендан Роджерс, Шон Дайч та Олівер Гласнер. Вважається, що австралієць грецького походження, який очолював торік Тоттенхем, став головним кандидатом на посаду тренера (66,7%). Ймовірність того, що Моурінью очолить Ноттінгем складає 28,6%, а Брендан Роджерс – 20%.

Нагадаємо, Ноттінгем у перших трьох турах АПЛ набрав чотири бали. Наразі команда перебуває на 12 місці у турнірній таблиці.

