Зінченко не зіграє проти Уотфорда через зламаний ніс

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не встигне відновитись до найближчого поєдинку "містян" в АПЛ.

За інформацією City Watch, українець не зможе допомогти Манчестер Сіті у матчі 15-го туру проти Уотфорда.

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Зазначається, що Олександр, який зламав ніс у зіткненні з Фернандінью під час матчу проти Борнмута, вже розпочав тренування у спеціальній масці, однак Зінченко не буде готовий до матчу проти "шершнів".

Також не зможе взяти участі у матчі проти Уотфорда Агуеро, він заліковує травму. Зазначимо, матч Манчестер Сіті проти Уотфорда зіграють сьогодні, стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом.

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