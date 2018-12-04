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Зінченко не зіграє проти Уотфорда через зламаний ніс

16:11 753 Читать на русском
Зінченко не зіграє проти Уотфорда через зламаний ніс
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не встигне відновитись до найближчого поєдинку "містян" в АПЛ.

За інформацією City Watch, українець не зможе допомогти Манчестер Сіті у матчі 15-го туру проти Уотфорда.

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Зазначається, що Олександр, який зламав ніс у зіткненні з Фернандінью під час матчу проти Борнмута, вже розпочав тренування у спеціальній масці, однак Зінченко не буде готовий до матчу проти "шершнів".

Також не зможе взяти участі у матчі проти Уотфорда Агуеро, він заліковує травму. Зазначимо, матч Манчестер Сіті проти Уотфорда зіграють сьогодні, стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом.

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Уотфорд - Манчестер Сіті: Вівторок 04 грудня 2018

Уотфорд
до матчу
4
год
:
28
хв
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Уотфорд - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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