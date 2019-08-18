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Зінченко не зазнав травми у матчі проти Тоттенхема – українець буде готовий до наступної гри

14:55 143 Читать на русском
Зінченко не зазнав травми у матчі проти Тоттенхема – українець буде готовий до наступної гри
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Український універсал Олександр Зінченко не відчуває великих проблем зі здоров'ям.

20’ Рахім Стерлінг
35’ Серхіо Агуеро
 
Ерік Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахім Стерлінг
23’ Ерік Ламела
35’ Серхіо Агуеро
56’ Лукас Моура

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко зазнав ушкодження у матчі другого туру АПЛ проти Тоттенхема.

Захисник кульгаючи завершив поєдинок, адже на той момент Пеп Гвардіола використав вже всі заміни.

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Проте, пошкодження виявилось не серйозним. Зінченка турбували судоми через перевтому, проте до наступного матчу проти Борнмута українець повинен бути готовим, повідомляє Manchester Evening News.

Зауважимо, що це чудова новина для гравців футбольного фентазі від АПЛ, адже Олександр Зінченко присутній у командах 11% гравців.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Тоттенхем
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