Зінченко не втратив надію випередити Ліверпуль у боротьбі за чемпіонство в АПЛ

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу 21-го туру АПЛ проти Евертона.

"Звичайно, це величезне відставання за очками від Ліверпуля. Але ми повинні показувати свій футбол в кожному матчі, показувати свій клас на полі. В кінці сезону побачимо, що буде.

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З Евертоном буде важкий матч, це всі знають. Ми повинні бути готові показати свій рівень і гру. У "ірисок" новий тренер, можливо, щось вже змінилося в грі, але ми повинні дивитися на себе", - сказав Зінченко в коментарі Daily Mirror.

Нагадаємо, Манчестер Сіті посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, відставання від Ліверпуля складає 14 очок. Поєдинок 21-го туру проти Евертона "містяни" зіграють завтра, 1 січня.

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