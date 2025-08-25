Арсенал відновив перемовини з Порту стосовно майбутнього Якуба Ківйора. За інформацією GOAL, португальський клуб прагне підписати захисника до завершення трансферного вікна й зробив пропозицію про оренду з обов’язковим викупом.

Лондонці оцінюють гравця у приблизно 30 мільйонів євро та готові відпустити його за умови виконання фінансових вимог. До гравця також приглядається Крістал Пелас, однак саме Порту зараз перебуває у фаворитах перегонів за гравця збірної Польщі. Переговори тривають і Порту готує нову пропозицію вже цього тижня. Якщо угоду буде укладено, Ківйор вирушить до Португалії спершу в оренду, з прописаним пунктом обов’язкового викупу.

25-річний поляк приєднався до Арсенала зі Спеції, але так і не став гравцем основи. Після приходу Крістіана Москери він опустився ще нижче в ієрархії Мікеля Артети, поступаючись Вільяму Салібі та Габріелю. Останній матч із Лідсом (5:0) Ківйор просидів на лаві запасних.

Зазначимо, що польський захисник може зіграти як у центрі оборони, так і зліва в захисті. Таким чином, у разі трансферу Ківйора в Порту, конкуренція в українця Олександра Зінченка, який переважно грає зліва в захисті, зменшиться.

