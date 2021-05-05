"Хотів би подякувати всім уболівальникам за підтримку. Емоції не передати словами. На жаль, не зміг відчути ту атмосферу в роздягальні після гри, оскільки мене відразу забрали на допінг-контроль. А коли я повернувся, то вже нікого не було.

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Звичайно, сьогодні ми ще можемо порадіти, але ми ще нічого не виграли. На нас чекає неймовірно складний фінал наприкінці місяця. Але до цього у нас ще є незавершені справи в АПЛ. Тому безпосередньо готуємося до гри проти Челсі. Сьогодні будемо дивитися нашого потенційного фіналіста", – зізнався Олександр в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ завдяки дублю Ріяда Мареза. Суперник Зінченка і Ко у вирішальному матчі Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.

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