"Знову замість мене роблять висновки. До чого тут: любить – не любить? Я просто розбираю ігри, мені однаково хто – Зінченко чи ні. Я просто хочу показати людям, що він не такий, як усі думають. Зінченко вже всіх заплутав, навіть себе. Він у нас лівий захисник чи опорний? Мабуть, він сам не знає. Таке відчуття, що він грає там, де йому зручно, а, зрештою, ніде не встигає.

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А коли починають писати, що він найкращий лівий захисник у світі, то мені стає ніяково. Таке відчуття, що всі сліпі! Тому я спеціально дивлюся матчі Арсенала та розбираю гру Зінченка. Усі кажуть, що Арсенал без Зінченка ніякий. Дивишся його статистику, а там – два асисти та гол. Як вам? Едегор та Мартінеллі забили вже по 15 голів, а у нас усі Зінченка вихваляють! Думаю, його самого має вже нудити від того, що його так багато в пресі.

Приміром, на позиції атакувального півзахисника він точно не гравець топ-рівня, судячи з його статистики. У відбираннях та у грі головою він точно не топ! Підкати він теж робити не вміє, постійно спотикається. Зінченко брав участь практично у всіх пропущених голах Арсенала – постійно не добігав. Я вже не говорю про знаменитий момент, коли Александер-Арнольд йому між ніг прокинув і віддав гольову. Коли Зінченко почне класно грати, я скажу перший, що він молодець", – розповів Леоненко в інтерв'ю FanDay.

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