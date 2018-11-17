toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Зінченко: Не шукаю виправдань розгрому від Словаччини, але ми ще ростемо

11:09 87 Читать на русском
Зінченко: Не шукаю виправдань розгрому від Словаччини, але ми ще ростемо
Олександр Зінченко / Фото: соцмережі

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу проти Словаччини.

"Багато чого не виходило, багато помилялися.

Словаччина – Україна – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Хоча зрозуміло, що поле було для всіх однакове, тому це не виправдання. Ми не реалізували сво моменти.

Так, перший тайм справді був поганий. Я не шукаю виправдань, нас переграли, треба аналізувати та виправляти помилки. Ми молода команда, ростемо.

Проблем з мотивацією не було. На стадіоні було багато наших вболівальників. На жаль, ми не змогли їх порадувати", – передає слова ЗІнченка портал Footboom.

Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
19
хв
Туреччина
19:00
Швеція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук