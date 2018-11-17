Зінченко: Не шукаю виправдань розгрому від Словаччини, але ми ще ростемо

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу проти Словаччини.

"Багато чого не виходило, багато помилялися.

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Хоча зрозуміло, що поле було для всіх однакове, тому це не виправдання. Ми не реалізували сво моменти.

Так, перший тайм справді був поганий. Я не шукаю виправдань, нас переграли, треба аналізувати та виправляти помилки. Ми молода команда, ростемо.

Проблем з мотивацією не було. На стадіоні було багато наших вболівальників. На жаль, ми не змогли їх порадувати", – передає слова ЗІнченка портал Footboom.

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