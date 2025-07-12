Мілан зупинив переговори з Арсеналом щодо трансферу Олександра Зінченка – повідомляє Football Italia. Причина такого рішення полягає у високій зарплаті українського захисника, яка не влаштовує керівництво россонері.

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У пошуках заміни Тео Ернандесу, який перейшов в Аль-Хіляль, клуб із Серії А вирішив відновити інтерес до Арчі Брауна – флангового оборонця Гента. Як зазначають джерела, Мілан стежить за 23-річним англійцем вже понад рік.

Втім, конкуренція за Брауна доволі серйозна. Раніше він був близький до переходу в Лаціо, а нещодавно отримав кілька нових пропозицій, зокрема й від клубів із Серії А – зокрема, інтерес до нього проявляє Болонья.

Перемовини Мілана щодо Брауна продовжаться найближчими днями – саме він наразі є одним із головних кандидатів на заміну Тео на лівому фланзі захисту.

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