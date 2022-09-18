Український легіонер Арсенала Олександр Зінченко опинився поза заявкою "канонірів" на виїзний матч 8-го туру АПЛ проти Брентфорда.

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25-річний футболіст отримав травму литкового м'яза на тренуванні і вибув на 2 тижні. З цієї причини він не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах. Однак, головний тренер Арсенала на передматчевій прес-конференції неоднозначно відповів на питання журналістів щодо травми Олександра, залишивши надію на появу українця на полі.

Як наслідок, місце на лівому фланзі оборони лондонців буде за Кіраном Тірні. Натомість на лаві для запасних з’явився 15-річний Ітан Нванері.

Нагадаємо, поєдинок між Брентфордом та Арсеналом стартує о 14:00. Після 7-ми турів підопічні Артети йдуть третіми і у разі успіху повернуться на вершину турнірної таблиці АПЛ.

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