Зінченко не користується довірою Гвардіоли – тренер Ман Сіті чекає новачка на позицію українця
Хосеп Гвардіола не збирається обмежуватися Ерлінгом Холандом на літньому трансферному ринку.
Іспанець чекає від керівництва Ман Сіті ще щонайменше двох новачків, стверджує Daily Mail. Йдеться про позиції лівого захисника та опорника.
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У першому випадку Гвардіола майже весь сезон робить ставку на Жоау Канселу, який раніше був правим захисником. Зінченко та Аке часом підміняли португальця, але й для них це не рідні позиції. У опорній зоні потрібно компенсувати відхід Фернандінью. Ветеран останніми роками страхував Родрі, але тепер іспанцю потрібен новий дублер чи навіть конкурент.
Нагадаємо, один літній трансфер Сіті вже оформив, запросивши суперзірку Борусії Д Ерлінга Холанда.
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