Іспанець чекає від керівництва Ман Сіті ще щонайменше двох новачків, стверджує Daily Mail. Йдеться про позиції лівого захисника та опорника.

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У першому випадку Гвардіола майже весь сезон робить ставку на Жоау Канселу, який раніше був правим захисником. Зінченко та Аке часом підміняли португальця, але й для них це не рідні позиції. У опорній зоні потрібно компенсувати відхід Фернандінью. Ветеран останніми роками страхував Родрі, але тепер іспанцю потрібен новий дублер чи навіть конкурент.

Нагадаємо, один літній трансфер Сіті вже оформив, запросивши суперзірку Борусії Д Ерлінга Холанда.

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