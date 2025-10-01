"Все не так погано, але він трохи потягнув м'яз і відчуває біль в паху. Чесно кажучи, Зінченко добре дограв матч проти Сандерленда, хоча відчув це досить рано.

Ребров вирішив повернути до збірної України двох відомих гравців – вони не отримували виклик близько року

За останні три тижні він грав у футбол більше, ніж за довгий час до цього, тому не дивно, що він відчував легкий біль. Нічого серйозного, але це виведе його із завтрашньої гри проти Мітьюлланда і, ймовірно, на вихідні проти Ньюкасла. Одразу після цього вікно на ігри збірних. Із Зінченком та Дугласом Луїсом ми не поспішатимемо і переконаємося, що вони будуть готові до наступного періоду ігор вже після перерви на збірні", – наводить слова Постекоглу ВВС.

Нагадаємо, Зінченко після переходу з Арсенала в Ноттінгем одразу став основним гравцем "лісників", провівши 4 повні матчі поспіль. Втім, тепер Олександр пропустить поєдинки збірної України у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13-го).

Ярмолюк буде в ЛЧ замість МЮ, Миколенко відповів на провокацію, Зінченко догрався – Моурінью дивує заявою про українця